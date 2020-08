Overlæge advarer mod senfølger fra Covid-19

Coronasmitten bryder lige nu ud i forskellige dele af landet, og i den seneste tid har det især været den yngre del af befolkningen, der har været smittet med COVID-19.

Jeg synes, at det er ret voldsomt og uventet, i forhold til hvad man normalt ville se fra en virusinfektion. Lars Østergaard, ledende overlæge, AUH.

- Når man er ung, så er man lidt mere tilbøjelig til at glemme forholdsreglerne, fordi man tænker, at den her sygdom ikke er så slem for mig, men det kan den altså godt være. Dels kan man få nogle senfølger, der kan være rigtig trælse, fortæller Lars Østergaard, der er ledende overlæge, Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital til TV MIDTVEST.

Men det er ikke kun de unge, der kan blive ramt af senfølger i forbindelse med coronasmitten. Hos Aarhus Universitetshospital oplever de en del patienter, der har været indlagte med COVID-19, som har problemer med blandt andet hukommelsen, koncentrationsbesvær og træthed.

- Jeg synes, at det er ret voldsomt og uventet, i forhold til hvad man normalt ville se fra en virusinfektion. Det er jo en helt ny sygdom, og derfor kan den også bringe helt nye symptomer med sig, som vi ikke kunne vide i forvejen. Det ser ud til at den her virus er lidt mere hårdnakket og ubehagelig, end vi første gang troede, siger overlæge Lars Østergaard.

Blodpropper i hjernen

Forskning viser indtil videre, at immunsystemet reagerer for kraftigt, når coronavirussen rammer kroppen, og det kan i værste tilfælde give en blodprop, fortæller Lars Østergaard og fortsætter:

- Det (virussen red.) kan få immunsystemet til at reagere uhensigtsmæssigt kraftigt, og når den gør det, så kan det være med til at give nogle små blodpropper eller endda små blødninger.

Selvom virussen sætter sig på lungerne, så har det formentlig en påvirkning på hjernen. Det skal Aaarhus Universitetshospital undersøge nærmere.

Stort behov for at undersøge nærmere

Ifølge Lars Østergaard er der endnu ingen, der ved, hvorfor senfølgerne kommer efter coronasmitten. Indtil videre ved man, at det ikke er decideret meningitis, som virussen giver, men derimod andre former for senfølger end som eksempelvis ved hjernehindebetændelse.

Aarhus Universitetshospital ser et stort behov for at få studeret senfølgeproblematikkerne nærmere. Lige nu forsøger de at sætte processen i gang, så de kan hjælpe de patienter, som stadig måtte være generet med senfølger.

- Vi er godt på vej, men det er jo meget kort tid, at vi har kendt til problematikken. For det første har vi jo kun kendt virussen i et godt halvt år, og senfølgerne har vi kendt endnu kortere, siger han.