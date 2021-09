Nu falder der dom i sag om dødsvold: De tiltalte er meget uenige om forløb

Siden 10. august har Retten i Viborg behandlet en sag om dødsvold mod en 49-årig mand fra Salten ved Silkeborg.



I dag falder der dom i sagen.

Det er lidt over et år siden, at 49-årige Jesper Lindgaard blev fundet død i huset i Salten syd for Silkeborg.

En nu 51-årig mand fra Them og en 49-årig mand fra Brædstrup er tiltalt for vold med døden til følge.

De to tiltalte mænd har afgivet vidt forskellige forklaringer i retten.

I retten er det kommet frem, at den 51-årige tiltalte tidligere havde indgået en aftale med afdøde om, at han skulle flytte ind i et hus, som tiltalte købte, hvis Jesper Lindgaard ville renovere det og senere overtage det.