Drabssag for retten: De anklagede meget uenige om forløb i sag

Spørger man den 49-årige, er det dog omvendt. Fælles for dem er, at de ikke mener, de tævede ham til døde.

- Der har været et økonomisk mellemværende mellem ham og afdøde. Det går han ind for at drøfte med afdøde. I den forbindelse kommer de op og toppes, giver hinanden nogle slag.

- Så kommer medtiltalte ind, og han udøver yderligere vold, herunder spark mod afdøde, og de forlader begge to stedet. Da de forlader stedet, da er afdøde, bortset fra at han har en rift over næsen, så er han stadigvæk frisk, siger Mette Grith Stage, forsvarsadvokat for den 51-årige tiltalte.

Den 49-åriges forklaring er helt anderledes.

- Det han har afgivet forklaring om er, at han var til stede den pågældende dag, og at han har siddet ude i bilen, mens der skulle have fundet en episode sted, og efterfølgende forlader han den pågældende adresse, fortæller Berit Ernst, forsvarsadvokat for den 49-årige tiltalte.

Politiet kørte igen

Politiet kom forbi Jesper Lindgaards hus, efter han selv ringede og fortalte, at han havde fået bank. Skrammerne var på det tidspunkt ikke værre, end at politiet kørte igen. Men næste formiddag blev han fundet død i sin seng med indre blødninger.

- Min klient nægter sig skyldig i vold med døden til følge, men han erkender rent faktisk at have udøvet noget vold mod afdøde, siger Mette Grith Stage, forsvarsadvokat for den 51-årige tiltalte.

- Min klient har haft mulighed for at afgive forklaring. Han nægter sig skyldig i den tiltale, der er rejst, lyder det fra Berit Ernst, forsvarsadvokat for den 49-årige tiltalte.