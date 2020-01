Museum arver mere end 12.000 værker fra afdød kunstner

I 2018 døde kunstneren Per Kirkeby. Hans død har efterladt et enormt antal arvestykker til Museum Jorn i Silkeborg.

For et museum, der gerne vil fortælle om kunsten og hvordan den bliver til, er det en fuldstændig uforlignelig gave. Jacob Thage, museumsdirektør, Museum Jorn

- Vi tror, at når vi er færdige med at katalogisere, så når vi nok et sted mellem 12.000 og 15.000 værker, siger Jacob Thage, der er museumsdirektør på Museum Jorn.

Den afdøde kunstner bliver derfor i dag hyldet med en sal i det silkeborgensiske museum. Salen præsenterer museets gæster for fem eller seks af Per Kirkebys værker - alt efter hvordan man tæller.

Et af de fine værker, der nu er udstillet i Silkeborg, ses her.

- For et museum, der gerne vil fortælle om kunsten og hvordan den bliver til, er det en fuldstændig uforlignelig gave, siger museumsdirektøren.

- Men det er også en gave, der forpligter. Vi skal vise sammenhængen og Kirkebys betydning. Vi låner også meget Kirkeby ud til udlandet, fortsætter han.

Hvorfor lige Museum Jorn?

At de mange værker af Kirkeby skulle ende i Silkeborg, mener museumsdirektøren, at der er en ganske særlig grund til.

- Asger Jorn skabte i Silkebrog et fuldstændig fantastisk kunstmuseum, som rigtig mange kunstnere elsker. Han skabte ikke bare et museum for sig selv, han skabte det for 350 forskellige kunstnere, siger Jacob Thage.

- Og det var Per Kirkeby helt vildt betaget af. Han lavede ovenikøbet en hel film om museet her, kort tid efter Jorn var død, fortsætter han.

Med de mange værker kan Museum Jorn nu fortælle og fremvise en stor del af det seneste århundredes kunst.

- Jorn var den store danske kunstner i det 20. århundrede, hvor Kirkeby bliver det 21. århundredes store kunstner. Og der er en tæt kunstnerisk forbindelse mellem dem, siger Jacob Thage.

- Vi er fantastisk glade for værkerne, fordi vi nu kan vise fantastiske samlinger fra de to store danske kunstnere indenfor de sidste 100 år, siger han.

