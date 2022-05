Markerer 865 år gammelt slag med marked i weekenden

Og det er ikke tilfældigt, at markedet bliver holdt lige udenfor det midtjyske museum.

- Vi laver et middelaldermarked her, fordi slaget på Grathe Hede fandt sted i år 1157 lige uden for Museum Silkeborg Blicheregnen. Derfor synes vi, det er total oplagt at lave det her marked, forklarer hun.

Ifølge museumsinspektøren var det på Grathe Hede, at en blodig borgerkrig i landet blev afsluttet, da kongerne Valdemar og Svend mødtes udenfor Thorning, for at afgøre hvem der skulle styre landet.

Middelaldermarkedet finder sted både lørdag og søndag.