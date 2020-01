Lokal brandmand vil hjælpe Australien: - Jeg føler, jeg må gøre noget

- Jeg så en video af en koala, der kommer kravlende gennem gløder og flammer. Det ramte sgu bare et eller andet. Det er jo voldsomt at se, og når man så tænker på, hvad man selv har været ude til af brande, så er det her jo en helt anden skala, siger Jonas Nedergaard, der nu er klar til selv at tage turen til Australien. Foto: Henrik Skyt Drivsholm, TV MIDTVEST

Mens Australien i månedsvis har stået i flammer, så kan det hårdtplagede land regne med hjælp fra en frivillig brandmand i Them ved Silkeborg - mere end 14.000 kilometer væk.

I en Facebook-gruppen 'Brandmand i Australien' har flere hundrede frivillige brandmænd nemlig meldt sig til at tage til Australien. En af dem er Jonas Nedergaard.

Når man sidder her og har egenskaberne, som man nu har som brandmand, så føler jeg, at må kunne gøre et eller andet. Jonas Nedergaard, brandmand, Them

Ligesom rigtig mange andre danskere har han fulgt den seneste tids voldsomme brande i Australien tæt. Og det har gjort indtryk:

- Jeg så en video af en koala, der kommer kravlende gennem gløder og flammer. Det ramte sgu bare et eller andet. Det er jo voldsomt at se, og når man så tænker på, hvad man selv har været ude til af brande, så er det her jo en helt anden skala, siger han.

Derfor har han også et stort behov for at rejse ned og hjælpe sine australske kollegaer.

- Når man sidder her og har egenskaberne, som man nu har som brandmand, så føler jeg, at må kunne gøre et eller andet.

Krævede tilladelse fra konen

Kort tid efter, han fik den ide, fandt han Facebook-gruppen 'Brandmand i Australien', der er en gruppe for danske brandmænd, der gerne vil rejse frivilligt til Australien.

- Så nu har jeg lavet en ansøgning og meldt mig frivilligt. Så hvis de bliver bedt om at stille med nogle folk, så kan de bare ringe, fortæller Jonas Nedergaard fra sit hjem i Them.

Vi har meddelt de australske myndigheder, at vi er klar til at sende hjælp, så nu kræver det bare, at de australske myndigheder officielt beder om den. Jens Oddershede, chef for internationalt beredskab, Beredskabsstyrelsen

Og Jonas Nedergaard har fået styr på praktikken. Han har allerede kontaktet sit forsikringsselskab og ønsket fri fra arbejdet i to uger, så han er klar til at rejse. Men det krævede en snak på hjemmefronten først.

- Min kone vil gerne hjælpe, og hun kan jo hjælpe ved at lade mig komme ud og hjælpe. Men der er ikke blevet klappet i hænderne, men der er blevet talt godt og grundigt om det, fortæller han.

Jonas Nedergaard bor i Them, der ligger omkring 10 km syd for Silkeborg. Foto: Google Maps

Myndighederne er klar

Danmark er klar til at sende omkring 50 brandfolk afsted for at hjælpe de australske brandmænd i kampen mod naturbrandene.

Det fortæller Jens Oddershede, chef for internationalt beredskab i Beredskabsstyrelsen til Ritzau.

- Vi har meddelt de australske myndigheder, at vi er klar til at sende hjælp, så nu kræver det bare, at de australske myndigheder officielt beder om den.

Og gør de australske myndigheder det, så tyder meget på, at der er langt flere end 50 brandmænd, der er klar til at trække i det frivillige arbejdstøj og hjælpe det hårdtplagede land "down under". Facebook-gruppen for de frivillige brandmænd har i skrivende stund mere end 1300 medlemmer.