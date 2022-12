Kvinde om tiltalt læge: Sagde han ville undersøge ribben - befølte bryster i stedet

Hun har allerede vidnet i retten mod den 30-årige læge, og nu har hun også valgt at fortælle sin historie offentligt.

- Det er mega sårbart, og det er mega hårdt at skulle genfortælle alt det her. Men den her sag skal belyses, og han skal simpelthen have lov til at mærke på egen krop, hvad han har gjort ved os andre, fortæller hun.

Den 30-årige læge nægter at have forgrebet sig på de kvindelige patienter, men han bestrider ikke, at undersøgelserne har fundet sted. I retten har han dog forklaret, at de var fagligt begrundet, og at han gjorde det for at være grundig.

Det er ikke en forklaring, som den 42-årige kvinde fra Midtjylland kan genkende.

- Jeg er ved at brække mig over det. Jeg bliver simpelthen så gal og så vred over, at han kan sidde og fylde hele landet med alt hans løgn, fortæller hun.

Anklagemyndigheden kræver lægen straffet og frataget sin autorisation. Der forventes at falde dom i morgen, onsdag.

