Kørte vanvidskørsel i svigerfars bil

En 22-årig mand fra Hadsten havde lidt for meget fart på lørdag eftermiddag, da en færdselsbetjent fangede ham i en færdselskontrol ved Sjørup mellem Viborg og Holstebro.

Politiet var til stede på Vestre Skivevej for at måle bilisternes hastighed, da den 22-årige klokken 14.49 kom kørende med 'langt over' 160 kilometer i timen på en strækning, hvor den tilladte hastighed er 80 kilometer i timen.

- Det er en 100 procents overskridelse af fartgrænsen, og derfor beslaglægger vi bilen, siger Anders Olesen.

Den unge mands svigerfar ejer bilen, som er en VW Golf.

- De har protesteret mod beslaglæggelsen, så nu skal det forelægges retten. En beslaglæggelse er en administrativ beslutning, så man har ret til at få det prøvet ved en dommer, siger Anders Olesen.

Den 22-årige er blevet sigtet for vanvidsbilisme.