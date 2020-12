Julelejr giver børn fri fra trist corona-hverdag

Maria nyder godt af de nye legekammeraterne i Ans, og vurderingen af julelejren er allerede klar på dag to.

- Det er første gang, at jeg er på julelejr, men jeg vil her hen igen uanset hvad. Det er sjovt at være sammen med nogle andre, end dem man kender, og sidde at snakke med dem i køjerne.

Børnene vil hellere give end at få

Julelejren rummer naturligvis en del aktiviteter med juletraditioner. Blandt andet en pakkeleg, hvor børnene ofte vil give pakker væk frem for at stjæle dem.

- Det var fantastisk at opleve. Selvfølgelig ville de alle gerne rave gaver til sig, men man kan også se, at når et barn har rigtig mange gaver, så håber barnet at slå en etter, for så skal personen give en gave. Så kan de få lov til at gøre hinanden glade også, siger Sarah Thun Kristensen.