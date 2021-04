Hjemme-ølbrygning er blevet en populær hobby under Corona: - Det er fuldstændig eksploderet

Han er også medejer af virksomheden Brewolution, der sælger brygudstyr til mikrobryggerier og brygbutikker over hele Europa.

- Under Corona-pandemien har vi oplevet, at vi har mistet lidt salg til bryggerisektoren, men vi har til gengæld vundet en hel del på brygbutiksektoren, for folk går mere hjemme og har fået en ny hobby med at brygge øl. Da vi sælger til brygbutikker over hele Europa, har vi oplevet en stor vækst siden maj sidste år, siger Tonny Haarup, der er direktør og medejer af Brewolution, der ligger ved Them, syd for Silkeborg.

Det seneste år er Brewolution gået fra at have otte ansatte til at have 20 i dag, og siden starten i 2012 har virksomheden vækstet hvert år.

- Vi synes hele tiden, at lokalerne er for små, så vi skal udvide, men det er jo et luksusproblem. Kunderne er der, siger Tonny Thøgersen.