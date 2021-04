Huslejestigninger og dobbelt løn - Jes og de andre lejere er ikke tilfredse

- Styrelsen har på mødet den 27/11 besluttet, at der skal være en huslejestigning på 12 procent, idet der gennem årerne og på det sidste er påført klosteret ret så mange nye og forskellige driftsomkostninger og stigninger, lyder det fra Jes Winther, der læser op fra den indkaldelse, som han sidste år fik forud for et beboermøde.

Huslejestigningen vækker vrede

Huslejestigningen vækker undring og vrede hos Jes Winther og flere af de andre beboere.

For det første fordi årsagen til stigningen i selve varslingen og lejeforhøjelsen er en anden end den beskrevne i indkaldelsen, men også fordi at samme bestyrelse for få år siden valgte at fordoble lønnen til stedets forvalter, randers-politiker Henning Jensen-Nyhuus (S), der nu modtager en årlig gage på over 150.000 kr.

- Alle, der har lidt med boligudlejning at gøre, vil jo nok undre sig over, hvilken forklaring der er for en stigning på 12 procent. Jeg tror, det er ganske uhørt, lyder det fra Jes Winther til TV2 ØSTJYLLAND.