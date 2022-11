Farlig fange fik et kvarter alene - så stak han af

Gået sin vej

Det hele var aftalt med overlægen, og risikoen for, at Chris Funder Buch skulle flygte, var vurderet som lille.

- Han samarbejder omkring behandling, og vi vurderede, at risikoen var lav. Men den er aldrig lig nul. Vi skal jo tage nogle chancer, siger Poul Mortensen.

Efter det aftalte kvarter på bænken i friheden kom Chris Funder Buch ikke tilbage til det retspsykiatriske afsnit.

- Han er bare gået sin vej. Det er sket fuldstændig udramatisk, siger oversygeplejerske Poul Mortensen.

Fem minutter efter, Chris Funder Buch var udeblevet, blev han efterlyst ved politiet. Fredag bad overlægen på det retspsykiatriske afsnit så politiet om lave en aktiv eftersøgning og efterlyse patienten i offentligheden. Det skyldes, at Chris Funder Buch kan være farlig.

- For hvis han begynder at indtage narko, som man kunne forestille sig, at der er risiko for, så ville han kunne blive farlig over for nogle konkrete personer. Men han vil ikke overfalde tilfældige på gaden, forklarer Poul Mortensen, der ikke ønsker at uddybe, hvem de "konkrete personer" er.

Det rigtige at forsøge

Oversygeplejersken står ved beslutningen om at give Chris Funder Buch uledsaget udgang, fordi det er en naturlig del af behandlingsforløbet. Også selvom det endte med, at han stak af.

Mener du, at det var det rigtige at gøre at give ham mulighed for et kvarters uledsaget udgang, med det vi ved nu?

- Ja, det mener jeg faktisk. Det, vi gør, er, at vi langsomt vænner patienten til at komme ud i friheden igen. Det naturlige skridt var at starte med et kvarter ude i friheden. Alternativet var at holde ham indespærret resten af livet, og det kan vi ikke, siger Poul Mortensen.

Han mener, at man bliver nødt til at forsøge med uledsaget udgang, ligesom det ifølge ham ikke er hensigtsmæssigt at gøre retspsykiatrien hundrede procent flugtsikker.

- Så ville det være umenneskeligt at være her. Det ville blive et mere barskt miljø. Vi har en human tilgang, siger Poul Mortensen.

Han understreger, at når Chris Funder Buch forhåbentlig snart bliver fundet af politiet igen og kommer tilbage på retspsykiatrisk afdeling, så går der lang tid, før han igen får udgang.

Politiet opfordrer folk, der har viden om, hvor Chris Funder Buch befinder sig, til at ringe til politiet på telefon 1-1-4.