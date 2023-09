Ella forvandlede slidte bukser til en taske: Fedt med genbrug

- Det er vigtigt med genbrug, fordi det er ikke godt for naturen at smide ting ud. Og så kan man jo genbrug tingene igen og lave dem om til noget nyt og fedt.

Her syede hun slidte cowboybukser om til en taske, hvor hanken var et gammelt slips.

Hvis dine gamle yndlingsjeans har aftjent deres værnepligt, og du vurderer, at de er for slidte til at smide i genbrugen - så fortvivl ej.

Tekstil er nyeste skud

’Skraldival’ byder på aktiviteter og inspiration for både børn, unge og voksne, for det er vigtigt, at vi bliver bedre til at genbruge mere og smide mindre ud, siger Ellen Andersen, der er projektleder for Genbrug og Affald hos Silkeborg Forsyning.

- Vi vil rigtig gerne ind og gøre folk mere bevidste om, at det nytter noget, og det er vigtigt, at vi genbruger og sorterer. Og vi forsøger med den her festival at gøre folk klar over, at man faktisk godt kan gøre noget selv, forklarer projektlederen.

I Silkeborg Kommune har 45.000 borgere netop fået et ekstra rum i den tredje skraldespand til tekstilaffald.