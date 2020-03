Corona: Politiker udskyder præsentation af nyt parti

Corona aflyser mange ting i de her dage. Nu også præsentationen af Alternativets tidligere folketingsmedlem René Gades nye parti, der skulle være foregået på fredag.

- Det ville ikke være det rigtige at komme med en præsentation af det her demokratiske projekt lige nu, fordi det er vigtigt, at befolkningen har tillid til regeringen, som gør det rigtig godt.

- Vi har det måske bedste demokrati i verden, men vores nye parti har nogle kritikpunkter, og de vil ikke være passende at komme med lige nu i den situation, Danmark står i, fortæller han til TV MIDTVEST.

Pressemøde udskydes til den 31/3⁰

🇩🇰's nyskabende parti, hvis berettigelse er en massiv kritik af manglende gennemsigtighed og ærlighed i #dkpol, skal ikke lanceres midt i en krise, hvor vi har brug for tillid til @Regeringen - der i dag håndterer #Corona eksemplarisk. #dkmedier — René Gade (@renegade_dialog) March 15, 2020

Han understreger samtidig, at det er "vores" og ikke "mit" projekt. Lige nu er cirka 120 mennesker involveret som "engagerede, betragtere eller djævlens advokater".

Udskyder I ikke bare den her præsentation, fordi den på fredag vil blive overdøvet af corona?

- Selvfølgelig skal man være opmærksom på, om der er nogen, som forstår og hører det, vi kommer med. Det kunne fint gå i glemmebogen for nogen på fredag, selvom det nok skulle komme ud.

- Men det handler mest om, at det vil være forkert lige nu at stå og fortælle om det her partis fortræffeligheder og det, vi vil gøre.

René Gade er bosiddende ved Silkeborg, men præsentationen skulle være foregået i København.

Ikke senere end den 31. marts

Det nye politiske parti bliver i stedet præsenteret tirsdag den 31. marts et endnu ikke fastlagt sted i København. Og selvom corona muligvis stadigvæk vil fylde til den tid, vil han ikke udskyde pressemødet yderligere.

- Kommunalvalget næste år er op over lige om lidt, og hvis jeg som lovet har en ambition om at nå at have opstillede kandidater i alle kommuner, så kan vi ikke skubbe planerne yderligere.

René Gade vil ikke løfte særlig meget af sløret for det nye politiske projekt, men nævner dog ærlighed og gennemsigtighed som to elementer, der ifølge ham og det nye partis øvrige grundlæggere mangler i politik i dag.