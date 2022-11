Byggematadors racerhold kvalificeret til ikonisk løb

Også for holdejeren er det hjerteblod at hive unge mennesker ind og skabe rammerne for, at de kan udvikle sig.

- Det er da lækkert at se, hvad unge mennesker kan blive til. Støtte dem lidt undervejs. Det er lækkert, siger René Birch.

Selvom første mål allerede nu er indfriet, har de ikke tænkt sig at kigge bagud. De har allerede mere benzinblod på tanden.

- Drømmen for 2023 er, at vi kommer sikkert gennem Le Mans. Så vil vi arbejde på at få to biler med i 2024, afslutter René Birch.

Le Mans begynder 10. juni 2023.