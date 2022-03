Bizar drejning i sag: 43-årig er alligevel ikke skyldig i ildspåsættelse og biltyverier

Stjal to biler og satte ild til Jysk

Den 42-årige mand fra Salling skabte mandag aften kaos i Thisted og på Mors.

Manden, der formentlig var psykisk uligevægtig, gjorde i flere omgange uheldigt opmærksom på sig selv. Han blev blandt andet sigtet for at sætte ild til Jysk, for brugstyveri af to biler samt overtrædelse af knivloven og loven om euforiserende stoffer.

- Jeg har været med til mange ting i mine 37 år i politiet, men aldrig at en enkelt mand har givet os så meget arbejde på så kort tid, konstaterede vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj mandag.

Retten i Holstebro varetægtsfængslede tirsdag eftermiddag den 42-årige mand i fire uger. Han nægter sig skyldig i alle sigtelser. Retten har desuden givet politiet lov til at ransage hans telefon og bopæl. Den kendelse har den 42-årige kæret til landsretten.