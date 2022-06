Biljagt i myldretid: Ung kvinde jernede over for rødt igen og igen

Kvinden nåede at køre over for rødt lys fire gange og var tæt på at køre ind i flere biler under jagten.

- Mindst tre bilister var i fare for at blive påkørt, og en kvinde, der kom trækkende med sin cykel i et af krydsene, var også tæt på at blive kørt ned, fortæller vagtchef Erik Lindholdt.

- Når vi jagter en bil inde i byen, er vi meget opmærksomme på faresituationen for de andre trafikanter. Derfor overvejer vi også at lade hende slippe fra os i dette tilfælde, for det er simpelthen ikke det værd, forklarer vagtchefen.

Men det blev ved overvejelsen, for kort efter fik patruljevognene bilen standset på en mindre vej i det nordlige Silkeborg.