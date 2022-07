Alarmcentral lod livløs pige ligge i vandet – nu er sagen droppet

Konferencekald gav problemer

Efter få minutter blev opkaldet fra Sejs via et konferencekald sendt til Midt- og Vestjyllands Politi.

Her blev det besvaret af en politiassistent, der, på baggrund af oplysningerne fra alarmcentralen i Slagelse og den 17-årige, agerede ud fra tesen om, at det var et barnelig, der lå i vandet, og ikke en pige der havde brug for førstehjælp.

Politiassistenten har sidenhen forklaret, at det var første gang, han skulle gennemføre et konferencekald, ”og at dette skabte lidt forvirring”.

- Det er Politiklagemyndighedens vurdering, at alarmoperatør og politiassistent burde have spurgt meget indgående ind til, hvorfor han (den 17-årige, red.) betragtede barnet som dødt, og i den konkrete situation straks have fået iværksat livreddende førstehjælp.

- At der ikke straks blev iværksat livreddende førstehjælp, må således betages som en fejlagtig disposition, står det i afgørelsen.

Ingen grov overtrædelse

Selvom både politi og alarmcentral har begået fejl, mener juristerne hos Statsadvokaten ikke, at hverken politiet eller Alarmcentralen har overtrådt straffelovens regler om forsømmelse eller skødesløshed for offentligt ansatte.

- Vi har herved lagt vægt på sagens helt konkrete omstændigheder, herunder at den fejlagtige disponering må antages at skyldes et beklageligt sammenfald af uheldige omstændigheder, herunder mangelfuld udspørge af T sammenholdt med mangelfuld kommunikation imellem alarmoperatør og politiassistent, skriver Den Uafhængige Politiklagemyndighed i sin indstilling, som Statsadvokaten har valgt at følge.