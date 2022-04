Værtsfamilier har ventet længe: Nu får de også tilskud i Syddjurs

I dag besluttede Syddjurs Kommune, at der kan gives tilskud til værtsfamilier for ukrainske flygtninge. Beslutningen i økonomiudvalget betyder, at værterne kan se frem til økonomisk hjælp på 80 kroner per voksen og 40 kroner per barn om dagen. Hjælpen gives med tilbagevirkende kraft fra 10. marts.

Dermed kom kommunen med på listen over østjyske kommuner, hvor man giver tilskud til værtsfamilierne. Som en af de sidste.

Lærke Fensbæk fra Hornslet er en af de borgere, som nu kan få tilskud. Hun har haft tre ukrainske flygtninge boende, og hun føler ikke, at hun har fået nogen hjælp indtil nu.

- Vi har ingen hjælp fået. Det har været frustrende på vegne af de tre, vi har boende her hos os. Vi vil gerne give dem en god start her i Danmark, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun er helt med på, at hun og familien selv har sagt ja til opgaven, men hun havde alligevel håbet, at der var mere hjælp at hente hos kommunen.'

- Det har været seje træk til tider at skulle gøre det hele selv.

- Det er kompliceret

Claus Wistoft (V), 1. viceborgmester i Syddjurs Kommune fortæller, at den lange ventetid i forhold til andre østjyske kommuner skyldes, at man ville gøre det ordentligt i første hug.

- Vi ønsker at få lavet en ordentlig sagsfremstilling af det. Det er kompliceret. Derfor har det taget tid, men til gengæld er det med tilbagevirkende kraft, siger han.

Men hvorfor er det mere kompliceret for jer end for andre kommuner?



- Det er det nødvendigvis heller ikke, men vi hører fra andre kommuner, at det måske har været en smule forhastet. Det er en håndholdt opgave, forklarer han.



Han kalder det uheldigt, hvis nogen - ligesom Lærke Fensbæk - føler, at de ikke har fået god nok hjælp fra kommunen i spørgsmålet om at have ukrainske flygtninge boende.

- Alt kan gøres bedre. Det er en akut situation, men det er uheldigt hvis nogen oplever, at de ikke har fået den bedste service. Det er målet, konstaterer han.

100 procent til ukrainerne

Hos Lærke Fensbæk er der ingen tvivl om, hvordan tilskuddet skal bruges.

- Pengene skal gå 100 procent til de tre, vi har boende. De kan komme nemmere omkring og begynde at leve det liv, de gerne vil uden at skulle spørge os om lov hele tiden, slår hun fast.

Norddjurs Kommune har også i dag besluttet at give tilskud til værtsfamilier. Dermed er det nu kun Aarhus Kommune, som ikke giver økonomisk hjælp til værtsfamilier i Østjylland.