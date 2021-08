Skød og dræbte knivmand: Betjente slipper for sigtelse

DUP's efterforskning munder ud i en redegørelse, som sendes til Statsadvokaten i enten Viborg eller København.

Statsadvokaten træffer derefter afgørelse om sagens videre forløb.

Og i dette tilfælde har Statsadvokaten besluttet, at efterforskningen skal stoppe.

Der er med andre ord ikke grundlag for at forsøge at underbygge en straffesag mod politifolkene.

Pårørende klager til Rigsadvokaten

Selve detaljerne om sagen er ikke offentliggjort af hverken DUP eller af Statsadvokaten i Viborg.

Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme ind på yderligere detaljer om episoden.

Dagbladet B.T. skrev imidlertid efter episoden, at øjenvidner over for avisen havde berettet om en mand, der var bevæbnet med en stor kniv, som lignede en machete.

Vidnerne berettede også om, at politiet brugte peberspray mod manden.

Afgørelsen er som nævnt indklaget til Rigsadvokaten, som rangerer et niveau over statsadvokaterne i anklagemyndigheden.