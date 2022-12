Peter og Morten viser rundt på verdens gladeste julemarked

Der blev grillet flæskesteg i stor stil, ristet mandler og varmet gløgg, da Djurslands Folkehøjskole lørdag slog dørene op til julemarked.

De to udviklingshæmmede elever Morten Denert og Peter Mogensen var i dagens anledning i fuld julemandskostume og viste gladeligt rundt mellem salgsboder med tryk, keramik og batikkreationer, æbleskiver, gløgg og andre lækkerier.

- Jul er varmt og hyggeligt. Det må ikke starte i oktober måned, det forbyder jeg. Men i 1. december, så starter det, siger Peter Mogensen.



I et af teltene er der dampende varm gløgg og kakao i store gryder - og intet julemarked uden æbleskiver selvfølgelig.

- Og brændte mandler. Om de smager godt? Det kan du tro. Jeg kunne spise hele dåsen, siger Morten Denert og tager endnu en smagsprøve på mandlerne.



Der kan også købes mistelten på markedet, og en ung kvinde tilbød grinende de to julemandsudklædte herrer et kys eller to, hvis de købte en mistelten.