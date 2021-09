Partier takker nej - vil ikke have naturnationalparker

Socialdemokraterne uddyber med, at der allerede nu er ret få korridorer mellem indhegningerne, når man enten som lokal eller turist besøger Mols Bjerge. De mener, at der skal være mulighed for at gå igennem området uden at skulle ind i en indhegning med dyr.

Det er planen, at Miljøministeriets bruttoliste skal blive til ti naturnationalparker. Den endelige beslutning om, hvor de skal ligge, træffes til december.