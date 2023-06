Nægtede fedtspilleri og forklarede ægteskab som proforma

En 40-årig mand er tiltalt for blandt andet drab og usømmelig omgang med lig.

Han er gift med en 39-årig kvinde, der også er tiltalt for drab – og som var gravid med Frank Dan Nørgaards barn på gerningstidspunktet og sidenhen har født det, mens hun har siddet varetægtsfængslet.

En 25-årige kvinde er tiltalt for drab og for at have forsøgt at skaffe et alibi for de andre tiltalte ved at tage til en strand med deres telefoner, mens de var på gerningsstedet.

En 24-årig mand er tiltalt for drabsforsøg, og har allerede erkendt at have bortskaffet en tønde med aske.