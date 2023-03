Lufthavnens passagertal steg med mere end 200 procent

Der var fremgang at spore i antallet af passagerer, der lettede med et fly fra Aarhus Lufthavn i 2022 sammenlignet med 2021.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik steg antallet fra 68.000 til 211.000, hvilket giver en stigning på 211 procent.

Forklaringen på den store stigning er blandt andet, at flytrafikken i 2021 i perioder var sat på standby af corona, mens 2022 bød på åbning af nye ruter, der tiltrak mange rejsende.

Det fortæller Tina Baungaard-Jensen, der er kommunikationschef i Aarhus Lufthavn.

- Vores samlede antal passagerer - det vil sige dem, der er lettet herfra og dem, der er landet her både på internationale og indenrigs flyvninger - endte på 422.003. Vi kan se på tallene, at trafikken tog fat fra sidst i april, da corona slap sit tag i branchen, og så begyndte Spies efter syv års fravær igen at flyve fra Aarhus til Gran Canaria, hvilket mange kunder gjorde brug af, siger Tina Baungaard-Jensen.

- Derudover trak London som altid masser af trafik, for det er en populær destination for både business-kunder og folk, der rejser i fritiden. Det samme gælder for Milano, Oslo og Stockholm. Ja, og en destination som Gdansk i Polen er især populær for de mange østjyske virksomheder, der sender ansatte ud fra Aarhus og tager imod deres pårørende. Det er det, vi kalder "friends- and family"-trafik, siger Tina Baungaard-Jensen.