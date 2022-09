Sommerrekord i Aarhus Airport

Nye ruter kan være på vej

Ryanair har over de seneste år lanceret seks nye ruter fra Aarhus Airport. I tillæg til London-klassikeren og polske Gdansk har selskabet etableret nye ruter til soldestinationerne Zadar, Korfu og Malaga samt storbyerne Riga, Warszawa og Milano. Og de pæne bookingtal i Aarhus-regionen er ikke gået hen over hovedet på Ryanair, der kraftigt indikerer, at Aarhus Airport godt kan forberede sig på flere nye ruter fra lavpriseselskabet.

Hvad der kommer til at stå på boardingkortene, er dog endnu ikke afsløret.

”Vi ser ind i en sensommer og et efterår, hvor prognoserne ser virkelig positive ud både i forhold til antal rejsende og nye ruter. Ryanair og charterselskaberne trækker stadig godt igennem, SAS har netop genstartet Oslo-ruten direkte fra Aarhus, ligesom vi har mange passagerer, som rejser ud af Aarhus via København til Stockholm og Helsinki. I slutningen af september åbner Wizz Air en helt ny rute til Bukarest, der går under kælenavnet ”Østeuropas Paris”, og jeg er sikker på, at vi kommer med flere gode nyheder de næste måneder,” lover Brian Worm.