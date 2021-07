Kraftig brand i værksted - taget pilles af

Mandag formiddag opstod der kraftig brand og røg i en møbelpolstres værksted på Nordre Kærvej i Balle, som har gjort at store dele af huset er røgskadet.

Det oplyser Bredskab og Sikkerhed, der omkring klokken 13.00 fortsat er på stedet og igang med at pille taget af bygningen.

- Vi kunne se på billederne fra anmelder, at det brændte kraftigt, men vi er ved at have styr på det derude nu, siger Bjørn Christensen, der er operativ chef hos Beredskab og Sikkerhed, til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet modtog anmeldelsen klokken 11.57, hvorefter brandfolk fra Grenå og Kolind rykkede ud til branden. Der var ingen mennesker i huset, da branden opstod, oplyser Bjørn Christensen.