Flere dages varme giver brandfare

Ifølge Erik Hansen fra DMI vil det fortsætte, indtil der falder nedbør.

- Der er ikke meget regn på prognosen. Det er der tidligst i næste weekend, hvor der er lidt byger, siger Erik Hansen fra DMI.

Han fortæller, at det er flere forskellige ting, der gør, at der nu er brandfare. Det kommer både an på, hvor meget nedbør, der er faldet, lufttemperaturen og vinden.

Selv om der har været enkelte regnbyger de seneste dage, er det ikke nødvendigvis nok til at fjerne risikoen for brand, fortæller beredskabet.

- Det er vigtigt, at vandet kommer på den rigtige måde. Det skal komme i en lind strøm, for at det for alvor giver noget væde og vegetation, og det har regnbygerne ikke gjort, siger Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber.

Meget høj brandfare senere på ugen

Men en masse regnvejr lader det ikke umiddelbart til, at der kommer i denne uge.

I følge TV2 Vejret vil et højtryk nemlig dominere vejret over Danmark denne uge, og det betyder formentlig en uge med tørvejr. Det kan være en af årsagerne til, at brandfareindekset på onsdag går over i 'meget høj' risiko over det meste af Østjylland.