Jakob erkender brøler - fire køer fundet døde

Jakob Skipper Nørgaard forpagter fire større områder af Naturstyrelsens arealer ved Kalø, hvor hans bror har sine køer til at gå. Det var på disse arealer, der i sidste uge blev fundet fire døde kalve efter en privat henvendelse til Naturstyrelsen.

Landmanden beklager nu på vegne af sig selv og sin bror.

- Vi skulle selv have opdaget det tidligere, siger Jakob Skipper Nørgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Naturstyrelsen oplyser, at de blev kontaktet onsdag angående en død ko ved Følle Bund. Onsdag modtog de endnu en henvendelse om en ko på et areal ved Kalø Avlsgård, som Jakob Skipper Nørgaard også forpagter.



Da Naturstyrelsen mødte op fredag, fandt de yderligere to døde på arealet ved Kalø Avlsgård.

I samme område måtte en syg kalv aflives.

Burde ikke ske

Jakob Skipper Nørgaard siger, at én død ko kan forklares med, at det er svært at tælle en stor flok køer, men hans bror burde have opdaget de tre dyr, der lå døde i samme område ved Kalø Avlsgård.

- Man kan ikke undgå at dyr dør, men vi skulle selvfølgelig have opdaget, at der lå tre døde dyr, siger han.