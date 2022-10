Hospice jubler: Overvældet af kærlighed efter tyveri

I sidste uge fik hospicelederen på Hospice Djursland, Dorit Simonsen, et chok, da hun fik besked om, at hospicets havemøbler var blevet stjålet.

I dag er fortegnet anderledes positivt. Der er nemlig kommet overvældende mange reaktioner og hele 22.000 kroner indsamlet.

- Det er dybt, dybt rørende. Vi er så taknemmelige, siger hospiceleder Dorit Simonsen.

- At der er sådan en generøsitet, i et ellers hårdtprøvet samfund med inflation og dyrere ting, at folk så alligevel har overskuddet, siger hospicelederen.

En privat har nemlig taget initiativ og tog kontakt til hospicet og opfordrer på sin Facebook til at sende en mønt i hospicets retning på Mobilepay.

- Vi er meget rørte over, at der er nogen - en vidt fremmed - der tager initiativ til at lave en indsamling og synes, at de vil støtte op. Det dybt rørende, siger hun.