Hospice beder om hjælp: Er det din tegning?

Derfor beder Hospice Djursland børn og forældre om at henvende sig , så de kan få deres accept af, at tegninger bliver brugt i en bog.

Der er nemlig stor forskel på at hænge en tegning op på en opslagstavle og at udgive dem i en bog.

Dorit Simonsen har været i kontakt med jurister, der har pointeret, at hun er nødt til at få accept fra hvert enkelt barn og dets forældre, hvis hun vil undgå at komme i karambolage med reglerne om GDPR og kunstnerisk ophavsret.

For det er ingen hemmelighed, at når man besøger et hospice, er det fyldt med mange store følelser. Særligt, hvis man er et barn.

Hun fortæller, at der er 80-100 tegninger, der har en kvalitet, der kan bruges i en bog om børn og sorg.

Men hospicelederen frygter, at det bliver markant færre, der ender med at komme med i bogen.

Frygter tegninger går tabt

Det ærgrer hende, at et godt projekt er ramt af så stort et benspænd, og hun frygter, at nogle af de tegninger, der bedst giver et indblik i, hvad børnene tænker, ikke kommer med i bogen.

- Det er ærgerligt, at det er så skrapt, og jeg har svært ved at forstå det. Det giver ikke mening for mig, siger Dorit Simonsen og uddyber:

- Vi ved, at en bog om børn og sorg er efterspurgt. Jeg har snakket med flere, som siger, at det er en god ide, så man snakke med børn om det på en måde, hvor de kan se, at der er andre som dem, siger hun.