Hanne brød tavsheden: Så bød borgmesteren på kaffe

Også Venstres Christoffer Pedersen har fulgt historien og mener, det klart er en kommunal opgave at bakke op om folk, som vil starte nye, frivillige initiativer.

- Jeg synes, det er godt, når borgere selv tager initiativ til at begynde et meningsgivende fællesskab – uanset om det er for stammere eller for andre områder, siger Christoffer Pedersen.

Men hvor går grænsen mellem det frivillige og en offentlig opgave?

- Et netværk som dette er typisk organiseret i foreningsregi, men vi skal stadig som kommune støtte op om, at frivillige kræfter kan få lavet et netværk som det her.

De er derude

Hanne Høgh Larsen ved, der er andre på Djursland, som i en voksen alder stadig stammer og isolerer sig.