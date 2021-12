Hannes tunge slår knuder

Hanne bliver ældre. Hun bliver ved med at isolere sig i perioder, når frygten for at stamme tager over.

- Jeg vil gerne være veltalende ligesom alle andre. Og var ked af, at jeg havde den udfordring. Jeg har holdt mig tavs, selvom jeg har haft meninger.

Hvordan har du det med det?

- Det har jeg det skidt med. For jeg vil også tænke, at min mening kan være lige så rigtig som alle mulige andres meninger, men jeg har bare ikke været hurtig nok til at få den sagt, fordi jeg stammer.

I stedet for at mødes med andre efter arbejdstid bliver hun ofte hjemme. Men det nærer hende, at hun føler sig tvunget til at gøre noget. Noget må der ske.

- Jeg vil ud og mærke fælleskab med andre mennesker igen efter så mange år at have isoleret mig fra mennesker. Jeg vil gerne have nærvær med andre.