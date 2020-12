Fregatten Jylland jubler og rejser advarselsflaget i samme bevægelse

Hvad ville der ske, hvis I ikke fik 3,1 millioner kroner?

- For det første måtte vi holde fast i opsigelserne og måske var der flere, som vi skulle vinke farvel til. Så skulle vi nok ansætte en vicevært til at holde øje med, at skibet ikke falder sammen. Det er et ekstremt scenarie, men Fregatten forgår, hvis den ikke bliver vedligeholdt.

Regeringen overvejer museumsreform

Hos regeringspartiet medgiver kulturordfører Kasper Sand Kjær, at situationen for Fregatten Jylland ikke er optimal.

- Museerne økonomi er et kludetæppe af amternes nedlæggelse og et morads afmidlertidige bevillinger igennem tiderne - det kan ingen sige sig fri for, siger han.

HVis der skal laves en grundlæggende reform, kræver det for ham at se en bred aftale med alle de større partier i Folketinget.