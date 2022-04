Fakta giver udsatte unge mod på fremtiden

Rasmus Alfang Ofverlind er diagnosticeret med ADHD og autisme, og han håber, at han kan være en inspiration for andre med samme udfordringer og vise, at udsatte unge også kan være god arbejdskraft.

- Autister og folk med ADHD kan også have et arbejde. Selvom de er anderledes, så fortjener de at kunne arbejde i et socialt arbejdsnetværk, siger han.

Et projekt med fordele for flere

Projektet har været med til at give ham troen på og lysten til at få et arbejde, og det er lige netop det, der har været formålet med det hele.

Fødevarekæden Coop – som Fakta hører under - har nemlig indgået samarbejdet med en sammenslutning af danske ungdomsskoler for at give en gruppe af udsatte unge et alternativ til den gængse folkeskole, give dem en større tro på sig selv og en succesoplevelse, der i sidste ende giver dem mod på fremtiden.