Dette brev er flere hundrede tusinde kroner værd

Mange af de breve og frimærker, der kan ses ved POST '22, har også en helt særlig historie, og det er noget af det, der driver interessen.

- Vi lever i en historieløs tid, hvor historie forsvinder. Det bliver slettet, når emailen er væk. Men hér bevarer vi historien, siger Otto Kjærgaard, redaktør på Posthistorisk Tidsskrift.

Men udover den historiske interesse er der også kolde kontanter i spil. Mange af brevene og frimærkerne kan nemlig handles for meget store beløb.

- Den her handles for 350.000-400.000 kroner, siger frimærkehandler Frank Bank og fremviser et brev, der har Danmarks første frimærke fra 1851.