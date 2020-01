VIDEO: Danmarks måske mindste sommerhus er til salg

VIDEO: Få en rundtur i huset her.

Kunne du bo på seks kvadratmeter?

Nu har du i hvertfald muligheden, da Danmarks måske mindste sommerhus er sat til salg i Thorsager i Syddjurs Kommune.

- Huset ligger i et hyggeligt sommerhusområde inde i skoven, siger ejendomsmægler Jonas Bergen Thillemann fra ejedomsmæglerfirmaet John Frandsen.

Selvom huset kun består af et enkelt rum, er der plads til de mest basale ting.

- Huset består af et tekøkken, spiseplads, soveplads og transportabelt toilet. Alt i ét simpelthen.

Det lille sommerhus blev bygget i 1965.

Brugte huset for lidt

Leif Nielsen og hustruen Lone Nielsen købte huset i 2015 og har siden brugt det til overnatning og fritidshus. Men nu skal andre få glæde af huset.

- Vi har brugt det for lidt - en 3-4 gange om året. Det er synd, for det er et fantastisk område, siger Leif Nielsen, der til daglig bor i Brabrand.

Huset, der er bygget i 1965, koster 149.000 kroner og ligger på et grundareal på 1200 kvadratmeter. Der er derfor god plads til at bygge andet på grunden.

- Jeg kan forestille mig, at huset kan bruges af folk fra byen, der har brug for noget luft i weekenden. Man kan enten bruge det, som det er eller bygge et større hus, hvor det lille hus kan bruges som gæsteafdeling, siger Jonas Bergen Thillemann.

Og supplerer:

- Det er ikke hver dag, at man får lov til at sælge sådan et lille sommerhus.

For Jonas Bergen Thillemann er det en anderledes opgave som ejendomsmægler.