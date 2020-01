Ekstremt renoveringsprojekt: Par gør det selv på 800 m2

Pudsen skaller af, så murstenene er blottet. Bunker af betonstumper og træstykker flyder rundt på gulvet og flere vinduesglas er erstattet af sponplade.

For de fleste lyder det som opskriften på et uoverskueligt renoveringshelvede, de helst vil holde sig langt væk fra.

Men for Josefine Gørup Jacobsen og hendes mand Michael er synet hverdag, for parret er nemlig ejerne af den 800 kvadratmeter store herregård Obdrupgård fra 1925.

- Det her er overhovedet ikke uoverskueligt at kigge på, smiler Josefine Gørup Jacobsen, da TV2 ØSTJYLLAND taler med hende mellem rockwool og spånplader på hovedhusets tredje etage.

- Jeg føler nærmest at nu er vi snart færdige, når jeg kigger på det her, så det kommer meget an på øjnene, der ser, griner hun.

Slemt tilredt hus

Josefine og Michael købte huset i sommeren 2017 og har siden været i gang med at renovere. Det er parrets andet renoveringsprojekt, da de inden da satte et 1970´er parcelhus i stand.

Oprindeligt er Josefine uddannet frisør, men i renoveringsprojektet fungerer hun som murer, mens hendes mand Michael agerer tømrer.

Da parret overtog huset havde det stået ubeboet i to år. Forud var gået næsten 40 år, hvor meget lidt var blevet lavet på herregården. Obdrupgård krævede derfor mildt sagt en kærlig hånd, da parret overtog ejendommen, og det har de da også været i stand til at give den, for allerede året efter overtagelse var herregården i så god stand, at parret kunne holde deres bryllupsfest der.

Èn ting ad gangen

Herregårdens hovedhus har tre etager og består af rigtig mange rum. På øverste etage er der hele 13 værelser. Parret har så meget plads, at der ikke skete noget ved, at de tog fire rum og lagde sammen til ét stort køkken. I den forbindelse brækkede Josefine - godt hjulpet af sin mor gulve og vægge op og kørte flere tons nedbrudt materiale væk.

Nu er parret nået til tredje etage, hvor de er i gang med at nedbryde alle vægge og hakke puds væk, fortæller Josefine.

- Både Michael og jeg kan godt lide at arbejde meget målrettet og vi elsker at se resultater. Vi tager en ting ad gangen og så gælder det om at fokusere på de ting, vi er i gang med i stedet for at fokusere på alle de ting, vi mangler at få gjort, for der er virkelig mange ting, vi skal have lavet her på ejendommen.

Dyr omgang

Parrets vilde renoveringsprojekt bliver fulgt af omkring 35.000 følgere på Instagram og her er Josefine især blevet kendt for sine farvevalg. Hvert rum har nemlig sin egen farve.

- Det har været rigtig vigtigt for os at vælge nogle løsninger, som passer til ejendommen men stadig holde det moderne og funktionelt, fortæller hun.

Stuerne og køkkenet er færdigrenoverede.

Selvom parret i 2017 kun gav 2,9 millioner kroner for de 800 kvadratmeter herregård og 55.000 kvadratmeterland, så ender ejendommen med at have kostet dem noget mere. Renovering er nemlig en dyr fornøjelse - også selvom man, som parret, gør det hele selv.

- Det ender nok med at koste næsten tre millioner kroner at renovere, tænker jeg, fortæller Josefine Gørup Jacobsen.

Derfor regner hun heller ikke med at parret flytter fra herregården lige med det samme.

- Jeg tænker helt sikkert, at vi skal bæres herfra. Det ender vi nok med, smiler hun.

Parret forventer at være færdige med renoveringen af stuehuset om to år.