1600 klubber i Danmark - Rikkes er den bedste

Solen var på vej ned over fodboldanlægget, da klubformand Rikke Baarstrøm mødte op til overrækkelse af prisen som den bedste fodboldklub i region tre, der organiserer 300 fodboldklubber.

En pris, Thorsager-Rønde IF, TRIF, vandt i november sidste år. Noget var dog ikke, som Rikke Baarstrøm havde fået at vide.

Hun havde fået at vide, at der ville være en repræsentant fra JBU til stede for at hænge et banner op, der skulle markere, at TRIF havde vundet prisen som regionens bedste fodboldklub.

Men da formanden mødte op, var der flere personer i DBU-jakker og Syddjurs' borgmester, Michael Stegger, stod også i flokken af folk.

- Vi regnede med, vi skulle noget andet, så jeg undrede mig over, at der var nogen med fra DBU, siger Rikke Baarstrøm.

Men pludselig gav det mening, da DBU's næstformand Bent Clausen trådte frem i mængden, der var samlet ved klubhuset.

- I er blevet kåret til årets fodboldklub i hele Danmark, kunne han fortælle til stor overraskelse for Rikke Baarstrøm.

- Vildt! Det var det første, jeg tænkte. Der findes så mange klubber i Danmark, så det er jo vanvittigt, siger hun.

Mere præcist vandt Thorsager-Rønde IF foran cirka 1600 fodboldklubber.

- Man får en følelse af ærefrygt. Alle andre klubber gør også en masse godt, siger klubformanden.



Men sejrsstimen stopper ikke nødvendigs her. Som Danmarks bedste fodboldklub deltager de i konkurrencen om at blive Europas bedste fodboldklub.

- Ja, er det ikke vildt? EM i fodboldklub, griner klubformanden, der ikke helt har begrebet, hvad hun og resten af klubben har bedrevet.

Ved torsdagens prisoverrækkelse var borgmester Michael Stegger også til stede. Han roste klubben for deres særlige fællesskab.

- I TRIF spiller man fodbold sammen med hinanden. Det er et helt særligt fællesskab. Som borgmester er jeg meget stolt over, at vi har årets fodboldklub i Danmark. I er et bevis på, hvor langt man kan komme med frivillige og ildsjæle, lød det fra borgmesteren.