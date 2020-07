Vejret regulerer trafikken i Ry

Når temperaturen er under 20 grader i Ry, viser det digitale skilt blot bilisternes fart, når de kører forbi. Passerer temperaturen 20 grader, ændrer skiltet sig sådan at det istedet viser en rødrandet færdselstavle med en fartbegrænsning på 60 kilometer i timen.

I sidste uge blev et nyt digitalt vejskilt sat op på Randersvej ved Ry. Skiltet fortæller bilisterne, hvor hurtigt de må køre på strækningen. Men det er vejret, der bestemmer, hvor fartgrænsen går.

- Anlægget er koblet op på DMI´s termometre, som måler lufttemperaturen her i Ry. Når der er mere end 20 grader, så viser skiltet en tavle med en fartbegrænsning på 60 kilometer i timen, fortæller Jette Schmidt, der er trafiksikkerhedsrevisor i Skanderborg Kommune.

Randersvej bevæger sig tæt forbi badebroen ved Knudsø, som på varme dage tiltrækker mange badegæster, der krydser vejen for at komme fra parkeringspladsen.

- Det er for at øge trafiksikkerheden på Randersvej, hvor der er en stor trafikmængde og endnu flere, når temperaturen stiger og mange vil ned og bade.

Vejen skiller Badehotellet fra badesøen Knudsø og derfor krydser fodgængerne ofte den trafikerede vej.

Farligt at krydse

Det digitale skilt er sat op på en landevejsstrækning nordøst for Ry, hvor vejen skiller badesøen fra en parkeringsplads og et badehotel. Derfor krydser både fodgængere og cyklister ofte vejen i sommerhalvåret og så kan det virke voldsomt, at de forbipasserende biler drøner forbi med 80 kilometer i timen.

- Vi har fået mange borgerhenvendelser fra folk, som synes, det er farligt, når folk krydser vejen, fortæller Jette Schmidt til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er rigtig mange mennesker nede ved søen at bade, når det er varmt, der er mange, der krydser vejen og mange ind- og udkørsler.

Badehotellet med den tilhørende parkeringsplads og badesøen er splittet fra hinanden af Randersvej, hvor det nye fartbegrænsningsskilt er sat op.

Mange skilte

Tidligere har Skanderborg Kommune udskiftet skiltene på strækningen langs Knudsø hvert halve år, sådan at faste skilte om sommeren satte fartgrænsen på 60 kilometer i timen, mens man om vinteren måtte køre 80 kilometer i timen.

Men den løsning var politikerne i kommunen ikke helt tilfredse med.

- Det giver ingen mening, at man kun må køre 60 kilometer i timen her om natten, når der ingen mennesker er, forklarer Jette Schmidt.

Mange cyklister krydser Randersvej ved Knudsø, hvor det nye vejrbestemte fartbegrænsningsskilt er sat op.

Derfor blev der lavet et kompromis.

- Sidenhen lavede vi en fartbegrænsning på strækningen på 70 kilometer i timen, der gjaldt hele året. Men det måtte vi ikke for politiet, så derfor har vi nu installeret det nye udstyr, forklarer Jette Schmidt.

Foreløbigt er det digitale fartbegrænsningsskilt indstillet til at begrænse fartgrænsen, når temperaturen når op over 20 grader, men den kan indstilles til både højere og lavere temperaturer, hvis erfaringer fra Knudsø-strækningen viser, at det giver bedre mening.