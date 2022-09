Torbens mareridt: Mandag undskyldte Flextrafik - tirsdag ramte ulykken igen

Da hendes far blev opereret for fem år siden, fik familien at vide, at det var meget vigtigt, at han ikke slår nakken. I værste fald kan han dø af det.

- Så vi bliver jo enormt bange, siger datteren.

Flextrafik har flere gange beklaget overfor familien, men de voldsomme ulykker bliver ved med at ske.

- Det er ikke den enkelte chauffør, jeg er ude på at hænge ud. Det handler om, at der ikke er nogen, der tager det her alvorligt. Vi føler, at de beklager, og så bliver der trukket på skuldrene. Der er ingen, der udreder, hvorfor det bliver ved med at ske, siger hun.

Stiller ikke op

Hun opfordrer Flextrafik til at sørge for, at alle deres chauffører har den korrekte uddannelse til at køre med borgere som hendes far.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Midttrafik, der driver Flextrafik. De oplyser, at det ikke er muligt at stille op til interview søndag.

Vi ville gerne have spurgt, om de fire ulykker har haft konsekvenser for nogen af chaufførerne. Vi ville også gerne have spurgt, hvordan de sikrer sig, at Torben Rasmussen ikke bliver udsat for flere uheld.

Til sidst ville vi gerne have spurgt, om det er normal kutyme, at chauffører har deres bekendte med i bussen, når de befordrer kunder.

Midttrafik har i stedet sendt en skriftlig kommentar:

- Midttrafik beklager meget, at kunden har været udsat for en række uheldige episoder. Vi vil nu undersøge sagen til bunds for at sikre, at det ikke gentager sig, skriver de til TV2 ØSTJYLLAND.