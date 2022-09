Flextrafik svarer på kritik: - Hver ulykke er én ulykke for meget

Thomas Dalgaard Mikkelsen fortæller, at det er et krav, at chaufførerne i Flextrafik kan betjene udstyret, og at de kan servicere handikappede kunder.

- Allerede i foråret træf vi beslutninger om, at opskalere de her kurser, så man skal gennemføre endnu flere kurser, når man har med handicappede og bevægelseshæmmede kunder at gøre.

- Vi starter en kontrol af alle vogne, for at sørge for at udstyret i vognene er i orden, og chaufførerne kan finde ud af at betjene det, siger funktionslederen.

Ifølge Thomas Dalgaard Mikkelsen kan man trygt sende sine handikappede pårørende med en Flextrafikbus og der arbejdes på, at få nedbragt antallet af ulykker.