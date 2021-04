Smukfest tror på festival til sommer

Ekspertgruppen består af en personer med viden om afholdelse af større arrangementer, smitteforebyggelse og lignende.



Forhandlinger hurtigst muligt

Nu er det op til de danske folketingspolitikere at vurdere anbefalingerne fra ekspertgruppen.

- Ekspertgruppen har nu afleveret sine anbefalinger til, hvordan der kan afholdes koncerter, festivaler og andre større arrangementer sundhedsmæssigt forsvarligt. Nu skal partierne se på ekspertgruppens arbejde, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

SF's Kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk mener, at meldingen i dag er en mavepuster for hele festivalsbranchen, men at politikerne nu skal handle hurtigt.

- Vi skal hurtigst muligt have taget en beslutning, om vi følger ekspertgruppen, og hvordan det så skal være. Det betyder, at de festivaler der ikke kan nå at komme med, der hvor alle er færdigvaccineret, de kan lave nogle alternative arrangementer, og det er mega vigtigt, at de nu kan komme i gang med det, siger Charlotte Broman Mølbæk, Kulturordfører for SF til TV2.



Northside har tidligere i dag meldt ud, at de tror, det bliver svært at gennemføre en festival i juni, som de plejer.