Smukfest slår fast: Vi vil holde festival i 2021

Det slår talsmand for Smukfest, Søren Eskildsen, fast:

- Vi kommer til at afvikle med corona på en eller anden måde, siger han.

De er allerede begyndt at finde løsninger på, hvordan man kan samle festglade mennesker uden at ende som en smittecentral i Bøgeskoven.

- Vi skal sikre det mest sikre miljø, når man krydser grænsen til festivalpladser, siger han.

Han nævner hurtigtest som en del af løsningen, men de kigger på mange forskellige initiativer for at nedbringe risikoen for at blive smittet.