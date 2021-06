Smukfest bliver til Småfest: - Restriktioner er ikke noget for os

Grinet bunder i en formulering, kulturminister Joy Mogensen brugte tidligere på året, da hun på Facebook skrev, at hun var:

- ... mega nysgerrig på, hvilke alternative ideer der bliver puslet med fra de store gode festivalorganisationer.

Et ordvalg, der satte provokerede mange af dem, der arbejdede på højtryk for at få stablet musikevents på benene under stramme coronarestriktioner.