Store navne til lille Smukfest: Her er hele programmet

1000 gæster vil på hver koncertdag kunne komme ind på Skovlunden i Skanderborg, oplyser Smukfest.

Billetpriserne er 595 kroner på torsdage og fredag og 695 om lørdagen.

Her er alle de navne, Småfest, som eventene kommer til at hedde, kan præsentere spredt over fem dage i slutningen af juli og starten af august.

Fredag d. 30/7

Jung

Scarlet Pleasure

Lord Siva

Fyr & Flamme

Konferencier: Claus Pilgaard





Lørdag d. 31/7

Suspekt

DAD

Phlake

Andreas Odbjerg Dopha

Konferencier: Pelle Peter





Torsdag d. 5/8 - En latterlig torsdag

Standup for Skanderborg: Mick Øgendahl, Jan Hellesøe, Lars Hjortshøj, Viktor Lander, Mikkel Klintorius, Ane Høgsberg, Eva Jin, Mark Lefevre, Brian Lykke, Kasper Gross, Christian Fuhlendorf.

Annika Aakjær

The Powls

Mads & A-holdet

90’er fest med hest v/ POULSEN & KANONKONGEN

Konferencier: Simon Jul





Fredag d. 6/8

Dizzy Mizz Lizzy

Carpark North

Sanne feat. ELECTRIC GUITARS

Lis Sørensen

Konferenciers: Søren Rislund og Peter Palshøj





Lørdag d. 7/8

Aqua

Folkeklubben

Clara

Hugo Helmig

Drew Sycamore

Konferencier: Adam Duevaa Hall