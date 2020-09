Ronja kæmper imod skolelukninger: - Vi er på den, hvis det sker

VIDEO: Borgerne i Hylke og Bjedstrup mener, at de planlagte skolelukninger vil ramme dem hårdt. Og det beroliger dem ikke, at kommunen også har planer om at bygge en helt ny, større skole i Ry.

To forældre, fire børn og én bil - det er virkeligheden i Ronja Bek Craigs hjem i Bjedstrup.

Vi er flyttet hertil for at kunne give vores børn en tryg og dejlig opvækst. Ronja Bek Craig, forælder på Bjedstrup Skole

Familien købte for et år siden en grund i Bjedstrup, for at undgå de store skoler i Aarhus.

- Vi er flyttet hertil for at kunne give vores børn en tryg og dejlig opvækst, hvor vi kan cykle i skole, siger Ronja Bek Craig, der er forælder til to elever på Bjedstrup skole, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men i august stillede byrådet i Skanderborg Kommune et beslutningsforslag om at lukke Bjedstrup skole, for at spare i forbindelse med den nye skolestruktur i Skanderborg Kommune.

- Jeg er rigtig træt af, hvis de vil lukke vores skole, siger Ronja Bek Craig.

Skoler binder landsbyerne sammen

Bjedstrup Skole har omkring 70 elever fra 0. til 6. klasse. De sidste klassetrin tager eleverne på folkeskolen i Ry 6 kilometer væk.

Vi er virkelig på den, hvis vi skal til at til Ry. Ronja Bek Craig, forælder på Bjedstrup Skole

Men hvis politikernes spareforeslag om at lukke Bjedstrup skole bliver vedtaget, så skal børnene allerede fra 0. klasse gå i skole i Ry.

- Vi er virkelig på den, hvis vi skal til at til Ry. Så bliver det enten en bil mere, ellers skal børnene med skolebus, fortæller Ronja Bek Craig.

- Og det er ikke kun dét, at man har seks kilometer mere, men skolen binder også alle de landsbyer, der er rundt omkring sammen herude og skaber fællesskabet.

02:04 VIDEO: Forældrene på de lukningstruede skoler har gjort flere forskellige ting for at påvirke politikerne, inden de store beslutninger skal tages. Video: TV 2 Østjylland Luk video

Spareforslaget fortsætter i høring

Onsdag demonstrerede forældrene til børnene på Hylke og Bjedstrup Skole - som begge står til at blive lukket - på Skanderborg Fælled, hvor der var fællessang, taler og musik med Lars Lilholt, der har et barnebarn på Bjedstrup Skole.

Og så blev dagens byrådsmøde livestreamet på storskærm.

På byrådsmødet blev forslaget fra Undervisnings- og Børneudvalget om at lukke de to skoler behandlet, og det samme gjorde forældrenes borgerforslag om at bevare skolerne, som 2200 landsbyboere har skrevet under på.

Jeg håber, at de vil lytte til os og genoverveje deres beslutning. Ronja Bek Craig, forælder på Bjedstrup Skole

Inden byrådsmødet kom Ronja Bek Craig med en bøn til politkerne.

- Jeg håber, at de vil lytte til os og genoverveje deres beslutning, og at de lader Bjedstrup skole og Hylke skole bestå.

Men efter en lang diskussion på cirka to og en halv time besluttede byrådet at lade spareforeslaget om at lukke Bjedstrup skole og Hylke skole gå videre i otte ugers høring.