Forældre demonstrerer mod skolelukninger med Lilholt-koncert og storskærm

Forældrene til børnene på Hylke og Bjedstrup Skole kæmper lige nu med næb og kløer for at bevare deres børns skoler, der er i fare for at lukke.

Kl. 15 i dag demonstrerer de på Skanderborg Fælled, hvor der vil være fællessang, taler, musik med Lars Lilholt, der har et barnebarn på Bjedstrup Skole. Og så bliver dagens byrådsmøde livestreamet på storskærm.

På byrådsmødet bliver forslaget fra Undervisnings- og Børneudvalget om at lukke de to skoler behandlet, og det samme gør forældrenes borgerforslag om at bevare skolerne, som 2200 landsbyboere har skrevet under på.

Indbyggerne i Bjedstrup hang skilte op, da udmeldingen om skolelukninger blev offentliggjort. Mikkel Mørk Hegnhøj står bag et forslag, som nu skal op i byrådet.

Læs også Til kamp mod skolelukninger: Over 2.200 har stemt

Skolerne er hjertet

Forud for mødet har de sendt en erklæring til politikerne, hvor de blandt andet skriver:

- Vi er en tredjedel af Skanderborg Kommunes borgere. Og vi har valgt at bosætte os på landet, i eller mellem landsbyerne, fordi vi elsker naturen, fællesskabet, nærheden og trygheden. Vores børn har deres hverdag på de små skoler, og familierne har deres fritidsliv, foreningsliv, møder, fællesspisning og fester netop her.

- Skolerne er hjertet i de små landsbysamfund, det er dem, der er årsag til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt, og at de ældre bliver boende og har et aktivt seniorliv. Skolerne i landdistrikterne er meget mere end et undervisningstilbud, uddyber de.

08:08 Hvem skal flytte her til, hvis vi ingen skole har? Byen Hylke melder sig nu ind i koret af små landsbysamfund, der vil gøre alt, hvad de overhovedet kan for at overbevise politikerne i Skanderborg Kommune om at bevare netop deres lokale skole. Luk video

Undervisnings- og Børneudvalgets foreslår at lukke de to landsbyskoler som et led i kommunens besparelser på skoleområdet.

Skanderborg Kommune skal spare 10 millioner kroner om året på skolestrukturen på grund af et stigende børnetal de kommende år.

Læs også Ny skolestruktur i Skanderborg: To skoler får dødsstødet

Alle partier undtagen et er for

Før sommerferien var en hel række landsbyskoler i spil til at blive lukket som følge af kommunens spareplaner, men at valget netop faldt på kommunens to mindste skoler, bekymrer Julie Abildgaard, forkvinde i Alken Borgerforening. Det skriver hun til TV2 ØSTJYLLAND:

- At argumentere for at kommunens mindste skoler skal lukke, bare fordi de er små, efterlader alle landsbyer og landsbyskoler i en meget ubehagelig situation. For næste gang kommunen skal spare, er det bare to nye små skoler, der står for skud. Desuden viser indstillingen, at politikerne slet ikke har øje for værdien af et mangfoldigt og rummeligt folkeskoletilbud i Skanderborg Kommune, og det er problematisk.

Stormøde i Bjedstrup tirsdag den 18. august, hvor politikerne måtte stå til ansvar for de udmeldte skolelukninger.

Alle partier med undtagelse af Alternativet har indtil videre stemt for forslaget om den nye skolestruktur.

Bliver forslaget godkendt på byrådsmødet onsdag, vil det efterfølgende blive sendt i høring, og først senere besluttes det endeligt, om skolerne lukker.

TV2 ØSTJYLLAND følger mødet i løbet af dagen.