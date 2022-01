Oldgammel volvo og ingen GPS eller motorvej: Christian, Mikael og Jonas skal deltage i vildt vinterløb

7500 kilometer på 16 dage i en rute, der blandt andet går nord for polarcirklen. Ingen GPS, kun gammeldags kort. Ingen motorveje, kun landeveje og småveje. Alt sammen i en 20 år gammel Volvo til 15.000 kroner.

Sådan lyder eventyret, der venter for tvillingerne Christian Sune Hald og Mikael Hald samt deres ven Jonas Pablo Rasmussen.

De skal sammen deltage i det tyske 'Baltic Sea Circle Winter Edition' løb. Her er et af kravene, at man skal donere mindst 1000 euro til velgørenhed.