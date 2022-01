Malte og Michelle har opsagt arbejde og lejlighed: Nu drøner de Europa rundt i varevogn

Coronavirussen har dog været i baghovedet på parret, end de drog afsted fra Danmark.

- Vi var også selv spændte på, om vi skulle til at finde ud af alt muligt, men vi er kommet rimelig godt uden om det indtil videre. Vi bruger mundbind, når vi skal ind nogle steder, og tænker over at holde afstand og så videre. Men alt det har man vænnet sig til efterhånden, siger Michelle Hedegaard Louring.



Ingen slutdato

Michelle Hedegaard Louring og Malte Aurvig Svendsen har indtil videre brugt deres rejse på at nyde livet og de lokale forhold. Men på et tidspunkt kan det blive nødvendigt for parret at begynde at tjene penge igen.