Nu skal hjulene på bussen dreje grønnere rundt

- Det er vigtigt, at den grønne omstilling ikke bare bliver ved snakken, men at den bliver helt konkret i bybilledet. Det kan forhåbentlig få endnu flere til at tage bussen og inspirere andre til at skifte privatbilen til en elbil, siger Claus Leick (SF), formand for Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune, i en pressemeddelelse.